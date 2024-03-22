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Кошелев Юрий Леонидович

Место рождения

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.09.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1949

Отец: Кошелев Леонид Николаевич

Мать: Кошелева Зоя Николаевна

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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