Нехлеб (Насветникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1884
Дата смерти17.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нехлеб Максим
Рождение ребёнка
13.11.1909
Дочь: Подвойская (Нехлеб) Матрена
Отец ребёнка: Нехлеб Максим
Рождение ребёнка
13.07.1915
Сын: Нехлебов Александр
Отец ребёнка: Нехлеб Максим
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Землянская (Нехлеб) Татьяна
Отец ребёнка: Нехлеб Максим
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нехлебов Илья
Отец ребёнка: Нехлеб Максим
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Нехлебова) Анастасия
Отец ребёнка: Нехлеб Максим
Рождение ребёнка
23.03.1925
Сын: Нехлебов Григорий
Отец ребёнка: Нехлеб Максим
Смерть
17.05.1971
Челябинск, Челябинский, Челябинская область