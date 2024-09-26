Нехлеб (Насветникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехлеб (Насветникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1884

Дата смерти

17.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехлеб Максим

Рождение ребёнка
13.11.1909

Дочь: Подвойская (Нехлеб) Матрена

Отец ребёнка: Нехлеб Максим

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1915

Сын: Нехлебов Александр

Отец ребёнка: Нехлеб Максим

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Землянская (Нехлеб) Татьяна

Отец ребёнка: Нехлеб Максим

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нехлебов Илья

Отец ребёнка: Нехлеб Максим

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Нехлебова) Анастасия

Отец ребёнка: Нехлеб Максим

Рождение ребёнка
23.03.1925

Сын: Нехлебов Григорий

Отец ребёнка: Нехлеб Максим

Ширки, Суражский уезд, Черниговская губерния
Смерть
17.05.1971
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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