Александрова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Александрова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Александров Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Александров Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно