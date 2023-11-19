Кутин Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1899 и 1906

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутина Маланья Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1887

Дочь: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна

Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Родство Кутиной Александры с Андреевой Прасковьей не доказано (мать в свидетельстве рождения Прасковьи - Андреева). Но по косвенным признакам скорее всего она. Поэтому девичья фамилия указана Кутина. ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Дочь: Кутина Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ольге на тот момент было 16 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Кутина Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Наталье на тот момент было 13 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Кутин Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Митрофану на тот момент было 11 лет.
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кутина Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Евгении на тот момент было 7 лет.
Смерть
Между 1899 и 1906
В исповедной книге Левочской церкви за 1906 год, его жена, Маланья, указана как вдова, а младшей дочери, Евгении, указан возраст 7 лет.

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