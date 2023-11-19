Кутин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1899 и 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1887
Дочь: Андреева (Кутина) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Родство Кутиной Александры с Андреевой Прасковьей не доказано (мать в свидетельстве рождения Прасковьи - Андреева). Но по косвенным признакам скорее всего она. Поэтому девичья фамилия указана Кутина. ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Дочь: Кутина Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Ольге на тот момент было 16 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Кутина Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Наталье на тот момент было 13 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Сын: Кутин Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Митрофану на тот момент было 11 лет.
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кутина Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Кутина Маланья Николаевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Евгении на тот момент было 7 лет.
Смерть
Между 1899 и 1906
В исповедной книге Левочской церкви за 1906 год, его жена, Маланья, указана как вдова, а младшей дочери, Евгении, указан возраст 7 лет.