Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Николай Савельевич
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Герасим Савельевич
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Панкрат Савельевич
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Михайлович
Смерть
Неизвестно