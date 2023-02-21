Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Николай Савельевич

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Герасим Савельевич

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Панкрат Савельевич

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Михайлович

Смерть
Неизвестно
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