Елисеева Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева Валентина Васильевна

Елисеева Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1938

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

тр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1938

Отец: Елисеев Василий Васильевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close