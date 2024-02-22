Яблокова Екатерина Анфимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Яблокова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Яблокова Манефа Николаевна
Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Ярыгино