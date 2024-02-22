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Яблокова Екатерина Анфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблоков Николай Николаевич

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Яблокова Августа Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Яблокова Манефа Николаевна

Отец ребёнка: Яблоков Николай Николаевич

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Ярыгино

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