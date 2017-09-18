Булатов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1931
Дата смерти18.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931
Отец: Булатов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Антохина (Булатова) Евгения Борисовна
Мать ребёнка: Булатова (Муравьева) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Булатова Антонина Борисовна
Мать ребёнка: Булатова (Муравьева) Вера Ивановна
Смерть
18.09.2017