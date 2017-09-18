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Булатов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1931

Дата смерти

18.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931

Отец: Булатов Иван Иванович

Мать: Булатова Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова (Муравьева) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Антохина (Булатова) Евгения Борисовна

Мать ребёнка: Булатова (Муравьева) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Булатова Антонина Борисовна

Мать ребёнка: Булатова (Муравьева) Вера Ивановна

Смерть
18.09.2017

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