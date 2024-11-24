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Агафонов Владимир Николаевич

Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

31.07.1961

Дата смерти

24.11.2024

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

VP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1961

Отец: Агафонов Николай Ильич

Мать: Мезенцева Зинаида Петровна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.11.2024
Химки, Химки, Московская область

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