Агафонов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1961
Дата смерти24.11.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1961
Отец: Агафонов Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.11.2024
Химки, Химки, Московская область