Филатова (Макарова) Валентина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Рощина Ольга Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Елена Николаевна
Отец ребёнка: не указан