Филатова (Макарова) Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Макарова) Валентина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рощина Ольга Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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