Немченко Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Немченко) Лукерья
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: (Немченко) Евдокия
Мать ребёнка: (Немченко) Лукерья
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно