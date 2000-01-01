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Жукова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1951

Отец: Жуков Иван Дмитриевич

Мать: Кольная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.07.1972

Дочь: Прохорова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий

Рождение ребёнка
21.06.1980

Дочь: Прохорова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Василий

Смерть
Неизвестно
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