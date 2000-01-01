Жукова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1951
Отец: Жуков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1972
Дочь: Прохорова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий
Рождение ребёнка
21.06.1980
Дочь: Прохорова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоров Василий
Смерть
Неизвестно