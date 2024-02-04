Хамидуллин Халик Айтбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Халик Айтбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Айтбай Хамидуллаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калеева Субайта Халиковна

Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Мухарам Халикович

Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Шарифулла Халикович

Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фазлеева Субарчат Халиковна

Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ниязова Шафика Халиковна

Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау

Смерть
Неизвестно

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