Хамидуллин Халик Айтбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Айтбай Хамидуллаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калеева Субайта Халиковна
Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Мухарам Халикович
Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Шарифулла Халикович
Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фазлеева Субарчат Халиковна
Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ниязова Шафика Халиковна
Мать ребёнка: Хамидуллина Гульсамау
Смерть
Неизвестно