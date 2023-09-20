- Параскева Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: - Павел Евстигнеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1884 ст.
Муж: - Михаил Афанасьевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.03.1901 ст.
Сын: - Михаил Михайлович
Отец ребёнка: - Михаил Афанасьевич
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.56-57 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1907 ст.