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- Параскева Павловна

Место рождения

Карабаново, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: - Павел Евстигнеевич

Мать: не указана

Карабаново, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1884 ст.

Муж: - Михаил Афанасьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.03.1901 ст.

Сын: - Михаил Михайлович

Отец ребёнка: - Михаил Афанасьевич

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.56-57 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1907 ст.

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