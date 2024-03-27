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Суздальницкий Аарон

Место рождения

с. Турунтаево Селенгинского уезда

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Мать: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суздальницкая) Ревекка

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая Рахиль

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Малка (Маня) Ароновна

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Эйдельман (Суздальницкая) Любовь

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Рождение ребёнка
1897

Сын: Суздальницкий Моисей (Моше)

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Цыгальницкая Цыпа

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Рождение ребёнка
1901

Сын: Суздальницкий Иосиф

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Шафиров (Суздальницкая) Фейга

Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль

Смерть
Неизвестно

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