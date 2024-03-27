Суздальницкий Аарон
Место рожденияс. Турунтаево Селенгинского уезда
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суздальницкая) Ревекка
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суздальницкая Рахиль
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Малка (Маня) Ароновна
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Эйдельман (Суздальницкая) Любовь
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Нихтфинстер (Суздальницкая) Лэя
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суздальницкий Моисей (Моше)
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Цыгальницкая Цыпа
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Рождение ребёнка
1901
Сын: Суздальницкий Иосиф
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Шафиров (Суздальницкая) Фейга
Мать ребёнка: Суздальницкая Рахиль
Смерть
Неизвестно