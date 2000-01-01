Бирюкова (Москаленко) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Москаленко) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1912

Отец: Москаленко Петр

Мать: ???

Смерть
Неизвестно
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