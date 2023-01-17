Кротков Никодим (Николай) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротков Никодим (Николай) Васильевич

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Место рождения

Погост, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.11.1868

Дата смерти

21.08.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1868
Погост, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
По 1889
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1900 по 1902
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1900 по 1900
Тезино, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
По 1900
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1902 по 1905
г. Кутаиси, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1905
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
По 1922
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1923 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1926
г. Красноводск, Туркестанский край
Смерть
21.08.1938
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1938
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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