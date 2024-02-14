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Зиатдинова (Хабриева) Фирдания

Место рождения

д.Ст.Салаусь Балтасинского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабриев Мухарлям

Мать: Хабриева (Загидуллина) Салиха

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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