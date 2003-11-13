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Курасова Анастасия Павловна
Курасова Анастасия Павловна
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Древо
Место рождения
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
Дата рождения
13.11.2003
Пол
Женский
Отец
Курасов Павел Владимирович
1977 г.р.
Мать
Поздина Ирина Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2003
Отец:
Курасов Павел Владимирович
Мать:
Поздина Ирина Владимировна
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
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