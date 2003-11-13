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Курасова Анастасия Павловна

Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

13.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2003

Отец: Курасов Павел Владимирович

Мать: Поздина Ирина Владимировна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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