Мешочкова (Ромашкина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешочкова (Ромашкина) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1924

Дата смерти

14.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1924

Отец: Ромашкин Яков

Мать: Ромашкина Ларина

Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Карева Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешочкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешочков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешочков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.06.1984
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