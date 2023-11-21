Мешочкова (Ромашкина) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1924
Дата смерти14.06.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1924
Отец: Ромашкин Яков
Мать: Ромашкина Ларина
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Карева Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешочкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешочков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешочков Николай Алексеевич
Смерть
14.06.1984