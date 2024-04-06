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Кузнецова Лариса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокина Аля Васильевна

Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокин Юра Васильевич

Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович

Рождение ребёнка
03.12.1939

Сын: Кокин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович

Рождение ребёнка
16.04.1940

Дочь: Ишанова (Кокина) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович

Рождение ребёнка
05.08.1941

Дочь: Федорина (Кокина) Альбина Васильевна

Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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