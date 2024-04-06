Кузнецова Лариса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокина Аля Васильевна
Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокин Юра Васильевич
Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1939
Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович
Рождение ребёнка
16.04.1940
Дочь: Ишанова (Кокина) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1941
Дочь: Федорина (Кокина) Альбина Васильевна
Отец ребёнка: Кокин Василий Александрович
Смерть
Неизвестно