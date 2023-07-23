Монгуш Борис Кара-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монгуш Кара-оол Доспай-оолович
Мать: Монгуш Минчеймаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Монгуш Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уважа Жанна Борисовна
Мать ребёнка: Монгуш Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монгуш Галина
Смерть
Неизвестно