Антипин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Алексей Александрович

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Место рождения

Буяково, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.02.1904

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Буяково, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1904
Буяково, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1935
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1936
Соромово, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1945 по 1948
Германия
Место жительства
С 1948 по 1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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