Антипин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения20.02.1904
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904
Место жительства
По 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1935
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1936
Соромово, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1945 по 1948
Германия
Место жительства
С 1948 по 1976
Смерть
1976