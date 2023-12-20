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Токарева Галина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1930

Отец: Кононов Степан Тарасович

Мать: Кононова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Токарев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1963

Дочь: Лобода Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Токарев Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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