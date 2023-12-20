Токарева Галина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1930
Отец: Кононов Степан Тарасович
Мать: Кононова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Токарев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1963
Дочь: Лобода Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Токарев Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно