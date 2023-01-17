Мисейко Адам известно
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1908
Дата смерти02.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мисейко Зоя Адамовна
Мать ребёнка: Мисейко Мария Трофимовна
Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.07.1943
Дочь: Мисейко Галина Адамовна
Мать ребёнка: Мисейко Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мисейко Мария Трофимовна
Смерть
02.11.1981