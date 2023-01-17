Мисейко Адам известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМисейко Адам известно

Мисейко Адам известно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1908

Дата смерти

02.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мисейко Зоя Адамовна

Мать ребёнка: Мисейко Мария Трофимовна

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.07.1943

Дочь: Мисейко Галина Адамовна

Мать ребёнка: Мисейко Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисейко Мария Трофимовна

Смерть
02.11.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close