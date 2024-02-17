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Нищета Митрофан Иванович

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская

Дата рождения

1912

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Нищета Иван

Мать: не указана

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
04.07.1939

Сын: Нищета Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Нищета Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Митрофановна

Мать ребёнка: Нищета Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нищета Мария Степановна

Смерть
1952
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская
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