Нищета Митрофан Иванович
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Дата рождения1912
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Нищета Иван
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
04.07.1939
Мать ребёнка: Нищета Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: Нищета Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нищета Мария Степановна
Смерть
1952
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская