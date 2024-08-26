Картошкин Прокопий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти16.10.1906
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Картошкин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картошкин Пётр Прокопьевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картошкин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1870
Сын: Картошкин Иларион Прокопьевич
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
10.04.1873
Дочь: (Картошкина) Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
14.10.1878
Дочь: (Картошкина) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
29.08.1881
Дочь: (Картошкина) Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна
Смерть
16.10.1906
Причина смерти: водянка
Похороны
19.10.1906