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Картошкин Прокопий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

16.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Картошкин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картошкин Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картошкин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картошкина Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
20.03.1870

Сын: Картошкин Иларион Прокопьевич

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
10.04.1873

Дочь: (Картошкина) Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: (Картошкина) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
29.08.1881

Дочь: (Картошкина) Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Картошкина Евдокия Егоровна

Смерть
16.10.1906
Причина смерти: водянка
Похороны
19.10.1906

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