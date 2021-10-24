Конденко Виктор Владимирович 29.03.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Конденко Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1962

Дата смерти

24.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962

Отец: Конденко Владимир

Мать: Конденко Любовь

Рождение ребёнка
03.03.1985

Сын: Конденко Андрей

Мать ребёнка: Конденко Татьяна Александровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.10.1989

Дочь: Конденко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Конденко Татьяна Александровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
24.10.2021

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