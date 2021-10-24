Конденко Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1962
Дата смерти24.10.2021
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1962
Отец: Конденко Владимир
Мать: Конденко Любовь
Рождение ребёнка
03.03.1985
Сын: Конденко Андрей
Мать ребёнка: Конденко Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
13.10.1989
Дочь: Конденко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Конденко Татьяна Александровна
Смерть
24.10.2021