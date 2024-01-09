Плотников Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Никифор Гавриилович
Мать: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ходулова - Плотникова Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ходулова - Плотникова Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно