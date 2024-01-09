Плотников Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Николай Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Никифор Гавриилович

Мать: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ходулова - Плотникова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ходулова - Плотникова Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходулова - Плотникова Тамара Михайловна

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