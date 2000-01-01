Якубовский ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубовский Ибрагим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Ибрагим
Мать ребёнка: Якубовская Зульфия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Александр
Мать ребёнка: Якубовская Зульфия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно