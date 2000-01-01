Якубовский ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Ибрагим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Ибрагим

Мать ребёнка: Якубовская Зульфия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Александр

Мать ребёнка: Якубовская Зульфия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Зульфия Александровна

Смерть
Неизвестно
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