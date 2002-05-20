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Баранова Анастасия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2002

Отец: Баранов Роман Николаевич

Мать: Баранова Ольга Викторовна

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