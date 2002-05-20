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Баранова Анастасия Романовна
Баранова Анастасия Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.2002
Пол
Женский
Отец
Баранов Роман Николаевич
1979 г.р.
Мать
Баранова Ольга Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2002
Отец:
Баранов Роман Николаевич
Мать:
Баранова Ольга Викторовна
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