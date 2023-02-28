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Никулинская Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1789

Муж: Никулинский Антон Васильевич

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Никулинская Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Никулинский Антон Васильевич

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никулинский Степан Антонович

Отец ребёнка: Никулинский Антон Васильевич

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Никулинский Афиноген Антонович

Отец ребёнка: Никулинский Антон Васильевич

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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