Никулинская Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1789
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Никулинская Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Никулинский Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никулинский Степан Антонович
Отец ребёнка: Никулинский Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Никулинский Афиноген Антонович
Отец ребёнка: Никулинский Антон Васильевич
Смерть
Неизвестно