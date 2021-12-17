Пашковец Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашковец Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2021

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2021

Отец: Пашковец Алексей

Мать: Богатых Виктория Юрьевна

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