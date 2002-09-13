Былкин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1937
Дата смерти13.09.2002
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1937
Рождение ребёнка
30.09.1963
Дочь: Васильева Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Былкина Капиталина Семёновна
Рождение ребёнка
02.02.1971
Дочь: Былкина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Былкина Капиталина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2002