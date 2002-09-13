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Былкин Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1937

Дата смерти

13.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1937

Отец: Былкин Пётр Харитонович

Мать: Былкина Василиса Филипповна

Рождение ребёнка
30.09.1963

Дочь: Васильева Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Былкина Капиталина Семёновна

Рождение ребёнка
02.02.1971

Дочь: Былкина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Былкина Капиталина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Былкина Капиталина Семёновна

Смерть
13.09.2002
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