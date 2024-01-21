Горячкина Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорячкина Акулина Степановна

Горячкина Акулина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Горячкин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Горячкин Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.07.1928

Дочь: Исакова (Горячкина) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Горячкин Тимофей Дмитриевич

Горячкино, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.