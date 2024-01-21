Горячкина Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Горячкин Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.07.1928
Дочь: Исакова (Горячкина) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Горячкин Тимофей Дмитриевич
Горячкино, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно