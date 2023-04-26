Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарецкая (Зарецкая) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Зарецкий Григорий ?

Мать: не указана

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Юсеф ( Юзеф) Кузмич

Отец ребёнка: Зарецкий Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1924

Дочь: Зарецкая Мария Кузминична

Отец ребёнка: Зарецкий Кузьма Иванович

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.02.1928

Сын: Зарецкий Михаил Кузмич

Отец ребёнка: Зарецкий Кузьма Иванович

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
1974
Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область

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