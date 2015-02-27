Филатов Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1963
Сын: Филатов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Филатова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно