Верещагин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Верещагина) Елена
Мать ребёнка: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Верещагин Фёдор
Мать ребёнка: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)
Смерть
Неизвестно