Верещагин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Верещагина) Елена

Мать ребёнка: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Верещагин Фёдор

Мать ребёнка: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)

Смерть
Неизвестно

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