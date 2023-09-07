Лаетина (Суслова) Епистимия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаетина (Суслова) Епистимия Иосифовна

Лаетина (Суслова) Епистимия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1899

Дата смерти

08.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Суслов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
07.10.1914

Сын: Суслов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
10.12.1917

Сын: Суслов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
12.12.1921

Дочь: Суслова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
10.07.1926

Сын: Суслов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
13.12.1928

Дочь: Румянцева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
10.09.1932

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1938

Сын: Суслов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городилова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич

Смерть
08.02.1963
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close