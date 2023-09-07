Лаетина (Суслова) Епистимия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1899
Дата смерти08.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
07.10.1914
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
10.12.1917
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
12.12.1921
Дочь: Суслова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
10.07.1926
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
13.12.1928
Дочь: Румянцева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Крапивинцы (Малый Лунгуш)
Рождение ребёнка
10.09.1932
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1938
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городилова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Суслов Сергей Андреевич
Смерть
08.02.1963
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область