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Мухин Александр Валентинович

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Место рождения

Россия Брянская область город Новозыбков

Дата рождения

09.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1950

Отец: Мухин Валентин Васильевич

Мать: Мухина Евгения Петровна

Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
15.02.1975

Жена: Мухина Ольга Антониновна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
30.03.1977

Сын: Мухин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Мухина Ольга Антониновна

Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
21.05.1985

Дочь: Мухина Елена Александровна

Мать ребёнка: Мухина Ольга Антониновна

Россия Брянская область город Новозыбков
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики
Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков
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