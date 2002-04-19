Мухин Александр Валентинович
Место рожденияРоссия Брянская область город Новозыбков
Дата рождения09.10.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1950
Отец: Мухин Валентин Васильевич
Мать: Мухина Евгения Петровна
Россия Брянская область город Новозыбков
Бракосочетание
15.02.1975
Жена: Мухина Ольга Антониновна
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
30.03.1977
Сын: Мухин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Мухина Ольга Антониновна
Россия Брянская область город Новозыбков
Рождение ребёнка
21.05.1985
Дочь: Мухина Елена Александровна
Мать ребёнка: Мухина Ольга Антониновна
Россия Брянская область город Новозыбков
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики
Место жительства
Неизвестно
Россия Брянская область город Новозыбков