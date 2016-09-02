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Обертышева Варвара Ивановна
Обертышева Варвара Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.2016
Пол
Женский
Отец
Обертышев Иван Леонидович
1990 г.р.
Мать
Обертышева (Борисенкова) Надежда
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2016
Отец:
Обертышев Иван Леонидович
Мать:
Обертышева Надежда
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