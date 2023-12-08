Халилова Нурия Абдул Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1953
Сын: Вагапов Юсуф Абдул-Кабирович
Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы
Рождение ребёнка
19.10.1955
Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы
Рождение ребёнка
01.03.1958
Дочь: Вагапова Эльмира Кабир Кызы
Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы
Смерть
Неизвестно