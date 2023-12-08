Халилова Нурия Абдул Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилова Нурия Абдул Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагапов Ринат Кабир Улы

Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Кабир Нагимулы

Рождение ребёнка
31.01.1953

Сын: Вагапов Юсуф Абдул-Кабирович

Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы

Рождение ребёнка
19.10.1955

Сын: Вагапов Наиль Кабир Улы

Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы

Рождение ребёнка
01.03.1958

Дочь: Вагапова Эльмира Кабир Кызы

Отец ребёнка: Вагапов Кабир Нагимулы

Смерть
Неизвестно

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