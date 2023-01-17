Шамсизямала
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ахлюм Абдулгафаров
Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Саубат Абдулгафаров
Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмет Абдулгафаров
Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов
Место жительства
Неизвестно