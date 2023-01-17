Шамсизямала — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсизямала

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Абубакир Абдулгафаров

Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ахлюм Абдулгафаров

Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Саубат Абдулгафаров

Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмет Абдулгафаров

Отец ребёнка: Абдулгафар Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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