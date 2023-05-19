Василий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Прохор
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Софья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Богдановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Богдановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Богдановна
Смерть
Неизвестно