Василий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Прохорович

Василий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Софья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Богдановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Богдановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Богдановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Богдановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close