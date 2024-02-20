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Павличенко Мария Михайловна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1835

Дата смерти

02.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Павличенко Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Павличенко Трифон Григорьевич

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Павличенко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кривошей (Павличенко) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Долгая (Павличенко) Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Долгая (Павличенко) Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Павличенко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович

Смерть
02.01.1893

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