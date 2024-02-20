Павличенко Мария Михайловна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1835
Дата смерти02.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Павличенко Фома Григорьевич
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Павличенко Трифон Григорьевич
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Павличенко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кривошей (Павличенко) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Долгая (Павличенко) Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Долгая (Павличенко) Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1879
Сын: Павличенко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Павличенко Григорий Иванович