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Димитров Василий Иванович

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Место рождения

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.04.1942

Дочь: Кизиль Анна Васильевна

Мать ребёнка: Разуваева Ксения Николаевна

Большой Лычак, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1944
Димитров Василий Иванович Документ о военнопленных Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Сталинградская обл., Лычак Воинское звание: рядовой Судьба: попал в плен Место пленения: Харьков Лагерь: шт... Показать все
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