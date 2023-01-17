Димитров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1942
Дочь: Кизиль Анна Васильевна
Мать ребёнка: Разуваева Ксения Николаевна
Смерть
1944
Димитров Василий Иванович Документ о военнопленных Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Сталинградская обл., Лычак Воинское звание: рядовой Судьба: попал в плен Место пленения: Харьков Лагерь: шт... Показать все