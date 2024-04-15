Иванова (Пермякова) Василиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Пермякова) Василиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Иванов Федор Петрович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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