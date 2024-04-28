Кислякова (Целищева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Целищева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Целищев Ефим

Мать: Целищева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Татьяна

Отец ребёнка: Кисляков Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухоплюева Марина

Отец ребёнка: Кисляков Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Сергей

Отец ребёнка: Кисляков Игорь

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