Кислякова (Целищева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Целищев Ефим
Мать: Целищева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Татьяна
Отец ребёнка: Кисляков Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухоплюева Марина
Отец ребёнка: Кисляков Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Сергей
Отец ребёнка: Кисляков Игорь