Леденёв Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденёв Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936

Отец: Леденёв Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леденёва (Кривощёкова) Юлия

Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Слепенко (Леденёва) Светлана

Мать ребёнка: Леденёва (Кривощёкова) Юлия

Рождение ребёнка
26.01.1962

Сын: Леденёв Владимир

Мать ребёнка: Леденёва (Кривощёкова) Юлия

Рождение ребёнка
20.12.1966

Сын: Леденёв Николай

Мать ребёнка: Леденёва (Кривощёкова) Юлия

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