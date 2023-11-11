Леденёв Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936
Отец: Леденёв Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Слепенко (Леденёва) Светлана
Мать ребёнка: Леденёва (Кривощёкова) Юлия
Рождение ребёнка
26.01.1962
Сын: Леденёв Владимир
Мать ребёнка: Леденёва (Кривощёкова) Юлия
Рождение ребёнка
20.12.1966
Сын: Леденёв Николай
Мать ребёнка: Леденёва (Кривощёкова) Юлия