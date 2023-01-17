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Щепетков Василий Григорьевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: (щепетков) Григорий Ефремович

Мать: Щепеткова Настасья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Щепетков Максим Васильевич

Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Щепетков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Варварина Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
26.09.1830

Сын: Щепетков Роман Васильевич

Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепеткова Авдотья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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