Щепетков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Щепетков Максим Васильевич
Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Щепетков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Варварина Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
26.09.1830
Сын: Щепетков Роман Васильевич
Мать ребёнка: Щепеткова Авдотья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно